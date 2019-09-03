При пожаре на судне у берегов Калифорнии выжили пять человек

Фото: пожар на судне (Reuters)

Известно о смерти четверых человек

У берегов Калифорнии в ночь на 2 сентября произошел пожар на судне Conception, в результате которого четыре человека погибли и еще 30 пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что спастить удалось пяти членам экипажа, которые спрыгнули с судна во время пожара. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Инцидент произошел возле округа Вентура в районе Санта-Круз. 31 августа небольшое судно Conception отправилось в круиз для дайверов и должно было вернуться в понедельник, 2 сентября.

Пожар возник, когда судно стояло на якоре в расстоянии 18 метров об берега. Причина пожара неизвестна.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Соединенных Штатах Америки у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами, в результате чего могли погибнуть по меньшей мере 30 человек. По данным спасательных служб, на борту судна находились 39 человек.

Напомним, в западной части Уганды произошел взрыв топливного танкера, в результате чего погибли 20 человек. Топливный танкер попал в аварию после того, как его водитель потерял контроль над управлением и столкнулся со стационарным транспортным средством, которое вызвало пожар.