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Число жертв під час катастрофи судна біля Каліфорнії зросла до 25

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Виявлені тіла 25 загиблих унаслідок пожежі

Кількість загиблих унаслідок пожежі на прогулянковому судні Conception, яке згодом затонуло біля каліфорнійського узбережжя у США, зросла до 25 осіб. Про це РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами представників Берегової охорони, 20 тіл уже підняли на поверхню, а п'ять не можуть підняти через небезпечні умови.

“Виявлені тіла 25 загиблих унаслідок пожежі на прогулянковому судні біля узбережжя Каліфорнії”, - йдеться у повідомленні.

Пошуки ще 9 людей тривають.

Зазначимо, загалом на борту перебували 34 пасажири і п'ятеро членів екіпажу.

Нагадаємо, біля берегів Каліфорнії в ніч на 2 вересня сталася пожежа на судні Conception, в результаті якого чотири людини загинули і ще 30 пропали без вісті. Пожежа виникла, коли судно стояло на якорі в відстані 18 метрів про берега. Причина пожежі невідома. Врятуватися вдалося п'яти членам екіпажу, які зістрибнули з судна під час пожежі. Пошуки зниклих безвісти тривають.

Як повідомляло РБК-Україна, в західній частині Уганди стався вибух паливного танкера, в результаті чого загинуло 20 осіб. Паливний танкер потрапив в аварію після того, як його водій втратив контроль над керуванням та зіткнувся зі стаціонарним транспортним засобом, що спричинило пожежу.

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