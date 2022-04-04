Число жертв устанавливается. В Сумской области уже насчитали более 200 преступлений РФ

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что сейчас всех жертв в результате обстрелов оккупантов посчитать не могут, ведь людей хоронили прямо на огородах и дворах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в телемарафоне.
По его словам, сейчас правоохранители открыли более 200 производств, о нарушении правил и обычаев войны.
Также он отметил, что все преступления будут зафиксированы и переданы в международные организации для международного суда над российскими оккупантами.
"Мы пока не можем посчитать всех жертв, потому что людей хоронили прямо на огородах и во дворах. Надо найти всех и учесть. Но полиция открыла уже более 200 производств по фактам нарушений правил и обычаев ведения войны, - сказал Живицкий.
Ранее мы сообщали, что в Сумской области продолжается зачистка от оккупантов.
Также мы писали, что оккупанты отпустили из плена заместителя председателя общины в Сумской области.
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