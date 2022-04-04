UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв устанавливается. В Сумской области уже насчитали более 200 преступлений РФ

В Сумской области возбудили уже более 200 дел против преступлений РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что сейчас всех жертв в результате обстрелов оккупантов посчитать не могут, ведь людей хоронили прямо на огородах и дворах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в телемарафоне.

По его словам, сейчас правоохранители открыли более 200 производств, о нарушении правил и обычаев войны.

Также он отметил, что все преступления будут зафиксированы и переданы в международные организации для международного суда над российскими оккупантами.

"Мы пока не можем посчитать всех жертв, потому что людей хоронили прямо на огородах и во дворах. Надо найти всех и учесть. Но полиция открыла уже более 200 производств по фактам нарушений правил и обычаев ведения войны, - сказал Живицкий.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области продолжается зачистка от оккупантов.

Также мы писали, что оккупанты отпустили из плена заместителя председателя общины в Сумской области.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в Украину