RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв встановлюється. У Сумській області вже нарахували понад 200 злочинів РФ

У Сумській області війдкрили вже понад 200 справ проти злочинів РФ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що наразі усіх жертв внаслідок обстрілів окупантів порахувати не можуть, адже людей ховали прямо на городах та дворах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Живицького у телемарафоні.

За його словами, наразі правоохоронці відкрили понад 200 проваджень, щодо порушення правил та звичаїв війни.

Також він зазначив, що усі злочини будуть зафіксовані та передані у міжнародні організації для міжнародного суду над російськими окупантами.

"Ми поки не можемо порахувати всіх жертв, бо людей ховали прямо на городах та у дворах. Треба знайти всіх та облікувати. Але поліція відкрила вже понад 200 проваджень щодо фактів порушень правил та звичаїв ведення війни, - сказав Живицький.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області триває зачистка від окупантів.

Також ми писали, що окупанти відпустили з полону заступника голови громади в Сумській області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВторгнення Росії до України