Число жертв урагана "Ида" в США выросло до 6
Фото: в результате урагана "Ида" погибли еще два человека (Getty Images)
В результате урагана "Ида", который обрушился на США, погибли по меньшей мере шесть человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию NBC.
По словам вице-президента энергетической компании Pike Electric, двое электриков компании погибли погибли в штате Алабама, выполняя ремонтные работы по восстановлению электросетей.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, и еще десять пострадали в результате обрушения части автомобильной трассы в штате Миссисипи. Также два человека погибли в штате Луизиана.
Напомним, что ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без света. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.
Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.