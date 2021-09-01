Кількість жертв урагану "Іда" в США зросла до 6
Фото: в результаті урагану "Іда" загинули ще дві людини (Getty Images)
В результаті урагану "Іда", який обрушився на США, загинули щонайменше шестеро людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телекомпанію NBC.
За словами віце-президента енергетичної компанії Pike Electric, двоє електриків компанії загинули загинули в штаті Алабама, виконуючи ремонтні роботи з відновлення електромереж.
Раніше повідомлялося, що дві людини загинули, і ще десять постраждали в результаті обвалення частини автомобільної траси в штаті Міссісіпі. Також дві людини загинули в штаті Луїзіана.
Нагадаємо, що ураган " Іда " залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без світла. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.
Раніше повідомлялося, що ураган " Іда " змінив напрямок річки в США.