Число жертв от урагана "Ида" опять возросло: больше всего погибших в Нью-Джерси

На северо-востоке США ураган "Ида" привел к новым смертям. Сейчас известно, что от стихии погибли, по меньшей мере 64 человека.

Больше всего погибших в Нью-Джерси. За ним - Нью-Йорк и Луизиана. Меньше всего людей пострадали от шторма в Мэриленде и в Коннектикуте.

В Нью-Джерси от урагана погибло 25 человек. При этом 11 человек погибли в затопленных квартирах и подвалах, не сумев выбраться оттуда. Также в Нью-Джерси погибли немало автомобилистов на затопленных дорогах. Большинство водителей утонули, когда пытались выбраться из автомобилей.

В Нью-Йорке погибло 17 человек, 11 смертей насчитывают в Луизиане, 5 - в Пенсильвании, две смерти - в Миссисипи, две смерти - в Алабаме, по одной смерти в Мэриленде и Коннектикуте.

В то же время власти Нью-Йорка призывают людей готовиться к дальнейшим стихийным бедствиям.