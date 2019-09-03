Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до пяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

По словам премьер-министра Содружества Хьюберта Минниса, погибли жители на островах Абако.

В Национальном центре по слежению за ураганами США отметили, что сила ветра составляет около 230 км/ч. В центре добавили, что во вторник, 3 сентября, он обрушится на побережье штата Флорида.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах из-за урагана "Дориан" как минимум один человек погиб и еще один пропал без вести.

РБК-Украина писало, что в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Напомним, по последним данным, ураган "Дориан" ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.