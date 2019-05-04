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В Индии сообщили о погибших из-за циклона "Фанни"

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 08:56
В Индии сообщили о погибших из-за циклона "Фанни"
Фото: циклон "Фанни" в Индии (Reuters)

Люди погибли из-за разрушения зданий и падение деревьев

В результате мощного циклона "Фанни" в Индии, который обрушился на восток страны, погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил пресс-секретарь полиции Санджив Панда, по меньшей мере семь человек стали жертвами стихии в штате Одиша. Он добавил, что люди погибли из-за разрушения стен зданий и падение деревьев.

Напомним, в пятницу, 3 мая, на восточную часть Индии обрушился мощный циклон "Фанни". Индийская власть проводила эвакуацию населения из районов, которые находятся в пределах циклона. Тогда было эвакуировано свыше 1 млн жителей востока Индии. Прогнозировались мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Непале четверть сотни людей стали жертвами сильного шторма. По меньшей мере 25 человек погибли после сильного шторма, который затронул Непал в воскресенье вечером и не стихал почти до утра, еще около 400 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Африке из-за тропического циклона "Идай" погибли более 140 человек. В Мозамбике жертвами тропического циклона, который длился там больше недели, стали по меньшей мере 66 жителей, кроме того почти 17 тысяч человек пострадали или были эвакуированы.

Кроме того, в Зимбабве после бушующего тропического шторма "Идай" погибли по меньшей мере 24 человека, а также 40 считаются пропавшими без вести.

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