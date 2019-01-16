Число жертв теракту в Кенії зросло до 15

Фото: теракт в Кенії (twitter Kwale People Magazine)

Ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" взяло відповідальність за теракт

У Кенії в результаті збройного нападу на готель в Найробі кількість загиблих досягла 15 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив представник Держдепу США, один із загиблих - американець.

"Ми можемо підтвердити, що громадянин США був убитий під час нападу", - сказали в Держдепі.

Відомо, що відповідальність за напад узяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб" з Сомалі.

Напад стався 15 січня - в офісно-гостичном комплексі Dusit D2 прогримів вибух, після чого почалася перестрілка. Злочинців було щонайменше шестеро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Найробі нейизвестные напали на готель DusitD2 Hotel ресторан при цьому готелі Secret Garden. В результаті чого загинули 5 людей.