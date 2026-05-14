Число жертв та постраждалих у Києві продовжує рости: нові дані
В ніч на четвер, 14 травня, росіяни завдали масштабного удару по Києву. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих, серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та заяву мера Києва Віталія Кличка.
Рятувальники повідомили, що кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 3 осіб - з-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, станом на зараз вдалось врятувати 28 людей.
Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків
Внаслідок масованої ворожої атаки у столиці вже 40 постраждалих, серед них - двоє дітей. Було госпіталізовано 31 постраждалого, в тому числі - одну дитину.
Оновлено о 12:04
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб.
Станом на зараз постраждали 44 людини. В стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі - 1 дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.
Оновлено о 13:03
Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до п'яти осіб. Кличко розповів, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 12-річної дівчинки.
Оновлено о 14:59
Кількість загиблих збільшилась до семи осіб. Зниклих без вісти попередньо 17 осіб.
Оновлено о 16:29
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян збільшилась до восьми осіб. Серед загиблих - 13-річна дівчинка.
Оновлено о 18:01
Рятувальники деблокували з-під завалів ще одного загиблого. Станом на зараз внаслідок масованого удару росіян загинуло дев'ять людей.
Оновлено о 19:30
З-під завалів у Дарницькому районі деблоковано тіла ще двох людей. Таким чином, кількість загиблих зросла до 11 осіб. Лише за кілька хвилин кількість жертв зросла до 12.
Оновлено о 21:57
У Дарницькому районі Києва вилучили тіло дитини з-під завалів будинку. Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 13.
Нагадаємо, внаслідок масованого ворожого удавнаслідок масованого удару росіянру у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Атака росіян зруйнувала цілий під'їзд - 18 квартир.
Крім того, внаслідок удару спалахнула пожежа на АЗС, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці.
Також частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.
Масована атака в ніч на 14 травня
У ніч на 14 травня Росія завдала по Україні нового комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Основною ціллю був Київ.
За даними Повітряних сил, за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Є руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.
