ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Число жертв та постраждалих у Києві продовжує рости: нові дані

11:46 14.05.2026 Чт
3 хв
Рятувальники врятували з-під завалів вже 28 людей
aimg Валерій Ульяненко
Число жертв та постраждалих у Києві продовжує рости: нові дані Фото: наслідки ворожого удару по Києву (t.me/Klymenko_MVS)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В ніч на четвер, 14 травня, росіяни завдали масштабного удару по Києву. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та заяву мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також: Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку

Рятувальники повідомили, що кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 3 осіб - з-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, станом на зараз вдалось врятувати 28 людей.

Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків

Внаслідок масованої ворожої атаки у столиці вже 40 постраждалих, серед них - двоє дітей. Було госпіталізовано 31 постраждалого, в тому числі - одну дитину.

Оновлено о 12:04

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб.

Станом на зараз постраждали 44 людини. В стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі - 1 дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

Оновлено о 13:03

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до п'яти осіб. Кличко розповів, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 12-річної дівчинки.

Оновлено о 14:59

Кількість загиблих збільшилась до семи осіб. Зниклих без вісти попередньо 17 осіб.

Оновлено о 16:29

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян збільшилась до восьми осіб. Серед загиблих - 13-річна дівчинка.

Оновлено о 18:01

Рятувальники деблокували з-під завалів ще одного загиблого. Станом на зараз внаслідок масованого удару росіян загинуло дев'ять людей.

Оновлено о 19:30

З-під завалів у Дарницькому районі деблоковано тіла ще двох людей. Таким чином, кількість загиблих зросла до 11 осіб. Лише за кілька хвилин кількість жертв зросла до 12.

Оновлено о 21:57

У Дарницькому районі Києва вилучили тіло дитини з-під завалів будинку. Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 13.

Нагадаємо, внаслідок масованого ворожого удавнаслідок масованого удару росіянру у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Атака росіян зруйнувала цілий під'їзд - 18 квартир.

Крім того, внаслідок удару спалахнула пожежа на АЗС, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці.

Також частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.

Масована атака в ніч на 14 травня

У ніч на 14 травня Росія завдала по Україні нового комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Основною ціллю був Київ.

За даними Повітряних сил, за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Є руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.

Детальніше про наслідки нічної масованої атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ДСНС Обстріл Києва Віталий Кличко Війна в Україні
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес