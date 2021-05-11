Число жертв стрельбы в школе в Казани резко возросло

Ранее сообщалось о 9 погибших в результате стрельбы. По данным издания, двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

Кроме того, агентство ТАСС пишет, что 32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы. Помимо этого, 12 детей и один взрослый госпитализированы.

Как сообщается, в школе было два стрелка. Одного задержали, а второго - ликвидировали. Второй на четвертом этаже удерживал 6-7 человек.

Дети, эвакуированные из школы, в которой произошла стрельба, размещены в детских садах. Им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба мэрии города.