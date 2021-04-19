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В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 07:41
В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка Фото: стрелявшего пока не установили (pexels/@karolina-grabowska)
Автор: Даша Харченко

В Чикаго, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибла семилетняя девочка.

Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла возле ресторана McDonald's.

Также 29-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Девочка и мужчина находились в машине, когда началась стрельба. Ребенок получил несколько ранений. В больнице медики констатировали ее смерть.

Стрелявшего пока не удалось задержать.

ABC News сообщает, что пострадавший мужчина был отцом девочки.

Отметим, что в США в последние время участились случаи стрельбы с гибелью невинных людей. Так, в воскресенье в американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли трое людей. А накануне в городе Сан-Антонио, Техас, мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, после чего открыл стрельбу. В результате его застрелил полицейский. Кроме того, днями ранее в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

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