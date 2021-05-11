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Діти

Кількість жертв стрілянини в школі в Казані різко зросла

Автор: Анастасія Рокитна

У школі № 175 в Казані сталася стрілянина. Кількість жертв стрілянини зросла до 11 осіб.

Про це повідомили в екстрених службах, передає видання "Известия".

Раніше повідомлялося про 9 загиблих в результаті стрілянини. За даними видання, двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

Крім того, агентство ТАСС пише, що 32 людини постраждали в результаті стрілянини в школі в Казані, їх везуть в лікарні. Крім цього, 12 дітей і один дорослий госпіталізовані.

Як повідомляється, в школі було два стрілки. Одного затримали, а другого - ліквідували. Другий на четвертому поверсі утримував 6-7 осіб.

Діти, евакуйовані зі школи, в якій сталася стрілянина, розміщені в дитячих садах. Їм надається психологічна допомога, повідомила прес-служба мерії міста.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в Чикаго загинула семирічна дівчинка.

Зазначимо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

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