Кількість жертв стрілянини в школі в Казані різко зросла

Раніше повідомлялося про 9 загиблих в результаті стрілянини. За даними видання, двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

Крім того, агентство ТАСС пише, що 32 людини постраждали в результаті стрілянини в школі в Казані, їх везуть в лікарні. Крім цього, 12 дітей і один дорослий госпіталізовані.

Як повідомляється, в школі було два стрілки. Одного затримали, а другого - ліквідували. Другий на четвертому поверсі утримував 6-7 осіб.

Діти, евакуйовані зі школи, в якій сталася стрілянина, розміщені в дитячих садах. Їм надається психологічна допомога, повідомила прес-служба мерії міста.