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Число жертв серед цивільних на Донбасі найнижче з початку конфлікту, - ОБСЄ

Новини » Політика    04.09.2019 - 21:30
Число жертв серед цивільних на Донбасі найнижче з початку конфлікту, - ОБСЄ
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

За його словами, перемир'я "продовжує приносити плоди"

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик заявив, що число жертв серед мирного населення на сході України залишається найнижчим з початку конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, перемир'я, яке набуло чинності 21 липня, "продовжує приносити плоди, незважаючи на деяке загострення ситуації в останні дні".

"За останні три тижні, за даними СММ ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення. Крім того, число цивільних жертв в цьому році залишається найнижчим з початку конфлікту. Я наполегливо закликаю всі сторони строго дотримувати прийняті ними зобов'язання, особливо зважаючи на початку навчального року", - заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представники України поставили питання про повернення російської сторони в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК).

Крім того, в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна і представники ОРДЛО погоджували повернення першого "націоналізованого" об'єкта. На наступному засіданні ТКГ соціально-економічна підгрупа розгляне питання повернення хлібозаводу.

Україна і ОРДЛО погоджують повернення першого "націоналізованого" об'єкту Україна пропонує повернути російську сторону в СЦКК
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