Число жертв шторма в Испании снова возросло, правительство созывает экстренное совещание

В пятницу правительство Испании проведет экстренное совещание из-за шторма "Глория", в результате которого погибли уже 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что каталонские власти подтвердили еще две смерти в четверг вечером. Во время рыбной ловли в прибрежном городке Аметлья-де-Мар мужчину выбросило в море, а еще один был найден мертвым в своей машине в Кабасе, где произошло наводнение. Четыре человека по-прежнему пропали без вести.

"Я думаю, что сейчас важно то, что мы все объединены, что мы работаем плечом к плечу и сотрудничаем", - заявил премьер-министр Педро Санчес.

Метеорологи утверждают, что шторм начал отступать, но более 100 дорог остаются закрытыми, а десятки тысяч учеников не ходят в школу.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

МИД Украины рекомендует отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.