Кількість жертв шторму на Філіппінах суттєво зросла

Фото: шторм на Філіппінах (twitter.afp)

На Філіппінах загинули не менше 126 осіб через шторм

В результаті шторму на Філіппінах, за останніми даними, загинули не менше 126 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що число загиблих в результаті шторму, який обрушився на Філіппіни, досягло 126 осіб. Головними причинами летальних випадків стали зсуви, викликані проливними дощами.

Нагадаємо, раніше було відомо про 85 жертв шторму на Філіппінах. Стихійне лихо обрушилося на центральні і східні острови 29 грудня і викликало сильні повені і зсуви. За словами представників регіональних служб, тільки в гірському районі Бікол на південний схід від Маніли загинули понад 100 осіб.

Зазначимо, регіон Бікол часто піддається впливу смертоносних тайфунів, проте місцеві жителі не встигли вжити необхідних заходів, оскільки урядова система штормового оповіщення кваліфікувала його як недостатньо небезпечний.

Крім того, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.