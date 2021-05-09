Число жертв схождения лавин в Альпах возросло

В результате схождения лавин во французских Альпах погибли семь человек. Всего за неделю в регионе от этого природного явления погибли 12 человек.

Сообщается, что первая лавина сошла в городке Валлуар в регионе Саво. Там погибли четыре человека. Лавина накрыла две группы туристов, которые состояли из трех и двух человек, но удалось выжить только одному.

Вторая лавина сошла на массиве Вануаз. По данным французских властей, погибли три человека. Также сообщается, что на ближайшие дни объявлен особо сильный риск схождения лавин, поскольку после сильных снегопадов опустилась температура воздуха.

Отметим, ранее на этой неделе пять человек погибли в Изере и Верхних Альпах Таким образом, за неделю в Альпах погибли 12 человек.