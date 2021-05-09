Кількість жертв сходження лавин в Альпах зросла

В результаті сходження лавин у французьких Альпах загинули семеро людей. Загалом за тиждень в регіоні від цього природного явища загинули 12 людей.
Про це повідомляє BFM.
Повідомляється, що перша лавина зійшла в містечку Валлуар в регіоні Саво. Там загинули чотири особи. Лавина накрила дві групи туристів, які складалися з трьох і двох осіб, але вдалося вижити тільки одній.
Друга лавина зійшла на масиві Вануаз. За даними французької влади, загинули три особи. Також повідомляється, що на найближчі дні оголошено особливо сильний ризик сходження лавин, оскільки після сильних снігопадів опустилася температура повітря.
Зазначимо, раніше на цьому тижні п'ять людей загинули в Ізері і верхніх Альпах Таким чином, за тиждень в Альпах загинули 12 осіб.
Нагадаємо, до цього в українських Карпатах оголошували значну сніголавинну небезпеку. У зв'язку з цим туристів просили не ходити в гори.
Також повідомлялося, що погода в Україні принесе заморозки в ніч на 10 травня. Синоптики прогнозують до -3 в повітрі і до -5 на поверхні грунту. При цьому день буде теплим, а місцями навіть майже спекотним.