UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Число жертв схода ледника в Индии выросло до 26 человек

Автор: РБК-Украина

По меньшей мере 26 человек погибли в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии. Еще 171 человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил глава полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар в Twitter.

Популярные новости
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа 06 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи 06 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021
Pfizer подал заявку на регистрацию COVID-вакцины в Бразилии 06 февраля 2021
Германия может расширить санкции против России из-за приговора Навальному 05 февраля 2021
Германия допускает "отключение" "Северного потока-2" при сокращении транзита через Украину 05 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg 06 февраля 2021

"По последним данным, до 20:00 (по местному времени) 8 февраля в Таповане были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести", - написал он.

При этом Кумар сообщил, что в спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли продолжается. Там ищут 35 человек, которые пропали без вести.

"Около 35 человек, которые считаются пропавшими без вести находятся в тоннеле, где все еще продолжаются спасательные операции", - добавил он.

Отметим, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. Поток воды разрушил плотину "Риши Ганга" на которой находились десятки рабочих. После потопа связь с ними была потеряна.

Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2020 года сильный шторм в Израиле вызвал наводнения по всей стране. Тогда наводнения заблокировали несколько основных дорог страны, а также железнодорожный вокзал в городе Герцлия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Индия
Читайте также
Сход ледника в Индии: власти уточнили данные о погибших и пропавших без вести
Сход ледника в Индии: погибли 10 человек, много пропавших
Прогноз погоды