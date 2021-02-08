Число жертв схода ледника в Индии выросло до 26 человек

"По последним данным, до 20:00 (по местному времени) 8 февраля в Таповане были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести", - написал он.

При этом Кумар сообщил, что в спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли продолжается. Там ищут 35 человек, которые пропали без вести.

"Около 35 человек, которые считаются пропавшими без вести находятся в тоннеле, где все еще продолжаются спасательные операции", - добавил он.

Отметим, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. Поток воды разрушил плотину "Риши Ганга" на которой находились десятки рабочих. После потопа связь с ними была потеряна.