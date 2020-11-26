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В Израиле наводнения из-за сильного шторма: закрыт ж/д вокзал в одном из городов

Израиль, Четверг 26 ноября 2020 13:55
В Израиле наводнения из-за сильного шторма: закрыт ж/д вокзал в одном из городов
Фото: наводнение в Израиле (twitter.com samiaah)
Автор: РБК-Украина

В Израиле бушуют штормы, вызывая массовые наводнения по всей стране. В связи с наводнением закрыт железнодорожный вокзал в городе Герцлия.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Указано, что железнодорожные составы не будут останавливаться на вокзале. Разработаны альтернативные маршруты, чтобы люди из этого района могли добраться до станции Тель-Авивского университета.

Отмечается, что несколько основных дорог, в том числе шоссе 2 и 5, заблокированы из-за проливных дождей.

Издание пишет, что в районе Кфар-Саба задействовали пожарные бригады для помощи из-за затопления нескольких улиц.

Некоторым людям потребовалась медицинская помощь из-за холодной погоды. Ночью в Медицинский центр Барзилай госпитализировали 95-летнего мужчину, обнаруженного на улице с очень низкой температурой тела.

Кроме того, 37-летнего мужчину унесло сильное течение, в результате он получил переохлаждение. Пострадавшего уже выписали из больницы.

Напомним, в южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо произошли сильные ливни. В результате в городе Мелисса рухнул автомобильный мост.

Как писало РБК-Украина, на страны Центральной Америки обрушился ураган "Йота" 5 категории, в результате чего погибли более тридцати человек.

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