Число жертв сходу льодовика в Індії зросло до 26 осіб

"За останніми даними, до 20:00 (за місцевим часом) 8 лютого в Тапованs були знайдені тіла 26 осіб. 171 людина як і раніше значиться зниклим безвісти", - написав він.

При цьому Кумар повідомив, що рятувальна операція в тунелі "Тапован", розташованому в окрузі Чамолі триває. Там шукають 35 осіб, які пропали безвісти.

"Близько 35 осіб, які вважаються зниклими безвісти знаходяться в тунелі, де все ще тривають рятувальні операції", - додав він.

Зазначимо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. Потік води зруйнував греблю "Ріші Гангу" на якій знаходилися десятки робітників. Після потопу зв'язок з ними було втрачено.