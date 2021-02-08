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Число жертв схода ледника в Индии выросло до 26 человек

Новина українською → Уттаракханд, Понедельник 08 февраля 2021 19:14
Число жертв схода ледника в Индии выросло до 26 человек Фото: спасательные работы в Индии (twitter.com ITBP official)
Автор: РБК-Украина

По меньшей мере 26 человек погибли в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии. Еще 171 человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил глава полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар в Twitter.

"По последним данным, до 20:00 (по местному времени) 8 февраля в Таповане были найдены тела 26 человек. 171 человек по-прежнему числится пропавшим без вести", - написал он.

При этом Кумар сообщил, что в спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли продолжается. Там ищут 35 человек, которые пропали без вести.

"Около 35 человек, которые считаются пропавшими без вести находятся в тоннеле, где все еще продолжаются спасательные операции", - добавил он.

Отметим, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. Поток воды разрушил плотину "Риши Ганга" на которой находились десятки рабочих. После потопа связь с ними была потеряна.

Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2020 года сильный шторм в Израиле вызвал наводнения по всей стране. Тогда наводнения заблокировали несколько основных дорог страны, а также железнодорожный вокзал в городе Герцлия.

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