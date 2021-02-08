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Число жертв сходу льодовика в Індії зросло до 26 осіб

Новость на русском → Уттаракханд, Понеділок 08 лютого 2021 19:14
Число жертв сходу льодовика в Індії зросло до 26 осіб Фото: рятувальні роботи в Індії (twitter.com ITBP official)
Автор: РБК-Україна

Щонайменше 26 людей загинули в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Ще 171 людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомив глава поліції штату Уттаракханд Ашок Кумар в Twitter.

"За останніми даними, до 20:00 (за місцевим часом) 8 лютого в Тапованs були знайдені тіла 26 осіб. 171 людина як і раніше значиться зниклим безвісти", - написав він.

При цьому Кумар повідомив, що рятувальна операція в тунелі "Тапован", розташованому в окрузі Чамолі триває. Там шукають 35 осіб, які пропали безвісти.

"Близько 35 осіб, які вважаються зниклими безвісти знаходяться в тунелі, де все ще тривають рятувальні операції", - додав він.

Зазначимо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. Потік води зруйнував греблю "Ріші Гангу" на якій знаходилися десятки робітників. Після потопу зв'язок з ними було втрачено.

Нагадаємо, на півночі Індії в штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Гангу" в окрузі Чамолі.

Раніше повідомлялося, що в кінці листопада 2020 року сильний шторм в Ізраїлі викликав повені по всій країні. Тоді повені заблокували кілька основних доріг країни, а також залізничний вокзал у місті Герцлія.

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