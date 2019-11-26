ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв в результаті землетрусу в Албанії зросла майже вдвічі

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 13:58
Кількість жертв в результаті землетрусу в Албанії зросла майже вдвічі
Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

В результаті землетрусу в Албанії 600 людей постраждали

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 13 людей, ще 600 поранених. Про це повідомляє Sky News.

Землетрус призвів до обвалення безлічі будівель. За словами прем'єр-міністра Еді Рами, найбільш важка ситуація склалася в Дурресі і Тумані, однак всі служби активно працюють, щоб врятувати життя людей.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 7 загиблих і 150 поранених. Епіцентр залягав на глибині 10 км і розташовувався між столицею країни Тіраною і другим за величиною містом Дурресом.

Крім того, Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. У МЗС закликали українців, які перебувають у районі землетрусу, повідомити про себе рідним і звернутися до почесного консульства України в Албанії.

РБК-Україна писало, що 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, тоді загинули 20 осіб. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано як мінімум два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.

У МЗС дали рекомендації українцям через землетрус в Албанії Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Албанії суттєво зросла
Новини України загибліземлетрусАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся