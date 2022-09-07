Число жертв в результате ракетного обстрела Славянска возросло

Спасатели обнаружили тела трех погибших во время разбора завалов дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела оккупантами Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Под завалами нашли тела двух мужчин и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что российские оккупанты обстреляли центральную часть Славянска. Их снаряды попали в частные домовладения, школу, а также многоэтажный дом.

Напомним, вражеская ракета попала в многоэтажный дом в Славянске. В результате вражеской атаки "сложился" один из подъездов. В результате атаки оккупантов также пострадала школа.

Ранее было известно об одном погибшем в результате удара по дому в Славянске.

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