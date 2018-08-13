Число жертв в результате авиаударов в Идлибе возросло до 69

Правозащитники предположили, что число погибших вырастет

В городе Сармада в результате взрыва оружейного склада пострадали по меньшей мере 69 людей. Об этом сообщает "Голос Америка".

Британская мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights, пользующаяся сетью источников в разных районах Сирии, сообщила, что оружейный склад в подвале здания сдетонировал, в результате чего все многоэтажное строение обрушилось.

Как отмечает организация, в результате взрыва в воскресенье в городе Сармада возле границы с Турцией пострадали десятки человек. Правозащитники предположили, что число погибших вырастет.

Тем временем, сирийские правительственные войска направили дополнительные подкрепления перед возможным наступлением на провинцию Идлиб - последний крупный оплот повстанцев в Сирии.

Также проправительственная газета "Аль-Ватан" сообщила в воскресенье, что дополнительные силы подошли к окраинам провинции Идлиб в рамках подготовки к широкомасштабному наступлению.

Ранне сообщалось, что количество жертв в результате серии авиаударов по сирийской провинции Идлиб возросло до 41 человека.

Добавим, что вчера, 12 августа, в районе Сермада сирийской провинции Идлиб произошли мощные взрывы, погибли не менее 32 человек, 45 ранены. По словам руководителя Сил гражданской обороны ("Белые каски") Идлиба Мустафы Хаджа Юсуфа, серия взрывов произошла в районе, где расположились сирийцы, принудительно эвакуированные с севера провинции Хомс.