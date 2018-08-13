Число жертв в результате авиаударов в Идлибе возросло до 41 человека

Половина из погибших - дети

Количество жертв в результате серии авиаударов по сирийской провинции Идлиб возросло до 41 человека, половина из которых - дети. Об этом сообщает Express.

Сообщается, что около 60% провинции Идлиб контролируется коалицией антиправительственных группировок Хаят Тагрир Аш-Шам.

Президент Сирии Башар Асад в течении июля пообещал вернуть себе территорию после того, как сирийская и российская армии добились успехов в других частях страны.

Напомним, вчера, 12 августа, в районе Сермада сирийской провинции Идлиб произошли мощные взрывы, погибли не менее 32 человек, 45 ранены. По словам руководителя Сил гражданской обороны ("Белые каски") Идлиба Мустафы Хаджа Юсуфа, серия взрывов произошла в районе, где расположились сирийцы, принудительно эвакуированные с севера провинции Хомс.

"Серия взрывов прогремела приблизительно в четыре утра. Разрушены два шестиэтажных здания, где были размещены бывшие жители Хомса. Спасательно поисковые операции продолжаются. Из под завалов вызволены 13 человек. Пострадавшие доставлены в больниц", - сообщил он.