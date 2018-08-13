Кількість жертв внаслідок авіаударів в Ідлібі зросла до 69

Правозахисники припустили, що кількість загиблих зросте

У місті Сармада у результаті вибуху збройового складу постраждали щонайменше 69 людей. Про це повідомляє "Голос Америка".

Британська моніторингова організація Syrian Observatory for Human Rights, що користується мережею джерел у різних районах Сирії, повідомила, що склад зброї у підвалі будівлі здетонував, в результаті чого багатоповерхова будівля обрушилась.

Як зазначає організація, в результаті вибуху в неділю в місті Сармада біля кордону з Туреччиною постраждали десятки людей. Правозахисники припустили, що кількість загиблих зросте.

Тим часом сирійські урядові війська направили додаткові підкріплення перед можливим наступом на провінцію Ідліб - останній великий оплот повстанців у Сирії.

Також проурядова газета "Аль-Ватан" повідомила в неділю, що додаткові сили підійшли до околиць провінції Ідліб в рамках підготовки до широкомасштабного наступу.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв в результаті серії авіаударів по сирійській провінції Ідліб зросла до 41 людини.

Додамо, що вчора, 12 серпня, в районі Сермада сирійської провінції Ідліб сталися потужні вибухи, загинули не менше 32 осіб, 45 поранені. За словами керівника Сил цивільної оборони ("Білі каски") Ідліб Мустафи Хаджу Юсуфа, серія вибухів сталася в районі, де розташувалися сирійці, примусово евакуйовані з півночі провінції Хомс.