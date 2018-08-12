В Сирии в результате серии взрывов погибли 32 человека

В результате взрывов в провинции Идлиб ранения получили 45 человек

В районе Сермада сирийской провинции Идлиб утром, 12 августа, произошли мощные взрывы, погибли не менее 32 человек, 45 ранены. Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

По словам руководителя Сил гражданской обороны ("Белые каски") Идлиба Мустафы Хаджа Юсуфа, серия взрывов произошла в районе, где расположились сирийцы, принудительно эвакуированные с севера провинции Хомс.

"Серия взрывов прогремела приблизительно в четыре утра. Разрушены два шестиэтажных здания, где были размещены бывшие жители Хомса. Спасательно поисковые операции продолжаются. Из под завалов вызволены 13 человек. Пострадавшие доставлены в больниц", - сообщил он.

Напомним, в нанчале августа сообщалось, что в Сирии в результате подрыва машини погиб Азиз Асбери, глава центра по разработке химического оружия для режима Башара Асада.