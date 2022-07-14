Число жертв ракетного удара в Виннице резко увеличилось

В результате ракетного удара по Виннице погибли 17 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате ракетного удара значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.