Число жертв ракетного удара в Виннице резко увеличилось

В результате ракетного удара по Виннице погибли 17 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате ракетного удара значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.
Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.
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