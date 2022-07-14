Кількість жертв ракетного удару у Вінниці різко збільшилася

В результаті ракетного удару по Вінниці загинули 17 осіб. Серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

"Поки відомо про 17 загиблих, в тому числі 2 дітей. Кілька десятків людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в результаті ракетного удару значні руйнування і пошкодження отримали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.