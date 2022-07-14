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Кількість жертв ракетного удару у Вінниці різко збільшилася

Фото: кількість жертв ракетного удару у Вінниці збільшилася до 17 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті ракетного удару по Вінниці загинули 17 осіб. Серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Поки відомо про 17 загиблих, в тому числі 2 дітей. Кілька десятків людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в результаті ракетного удару значні руйнування і пошкодження отримали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Все що відомо про атаку на місто - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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