Число жертв протестов в Мьянме превысило 600

В ходе протестов в Мьянме погибли уже более 600 человек. Протесты продолжаются в стране с 1 февраля.

Сегодня акции продолжились. Силы безопасности разогнали протестующих. В ходе столкновений погибли минимум 11 человек и еще 20 получили ранения. Сообщений о жертвах среди солдат не поступало.

Местные СМИ пишут, что для борбы с демонстрантами в городе Тазе было задействовано шесть грузовиков военнослужащих. Когда протестующие отбивались с применением самодельного оружия, ножей и зажигательных бомб, к ним были доставлены еще пять грузовиков с солдатами.

Силы безопасности, в свою очередь, обстреляли протестующих, требовавших восстановления правительства Су Чжи, боевыми патронами, гранатами и пулеметами.