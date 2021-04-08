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Число жертв протестов в Мьянме превысило 600

Автор: Инна Собора

В ходе протестов в Мьянме погибли уже более 600 человек. Протесты продолжаются в стране с 1 февраля.

Об этом пишет Reuters.

Сегодня акции продолжились. Силы безопасности разогнали протестующих. В ходе столкновений погибли минимум 11 человек и еще 20 получили ранения. Сообщений о жертвах среди солдат не поступало.

Местные СМИ пишут, что для борбы с демонстрантами в городе Тазе было задействовано шесть грузовиков военнослужащих. Когда протестующие отбивались с применением самодельного оружия, ножей и зажигательных бомб, к ним были доставлены еще пять грузовиков с солдатами.

Силы безопасности, в свою очередь, обстреляли протестующих, требовавших восстановления правительства Су Чжи, боевыми патронами, гранатами и пулеметами.

Напомним, вчера протестующие в Мьянме подожгли китайский завод, военные убили семерых демонстрантов.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

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Новости Украины Мьянмапротест
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