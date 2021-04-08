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Число жертв протестів у М'янмі перевищило 600

Автор: Инна Собора

У ході протестів У М'янмі загинуло понад 600 осіб. Протести тривають в країні з 1 лютого.

Про це пише Reuters.

Сьогодні акції продовжилися. Сили безпеки розігнали протестувальників. В ході зіткнень загинули щонайменше 11 людей і ще 20 отримали поранення. Повідомлень про жертви серед солдатів не надходило.

Місцеві ЗМІ пишуть, що для борби з демонстрантами в місті Тазі було задіяно шість вантажівок військовослужбовців. Коли протестувальники відбивалися з застосуванням саморобної зброї, ножів і запалювальних бомб, до них були доставлені ще п'ять вантажівок з солдатами.

Сили безпеки, в свою чергу, обстріляли протестувальників, які вимагали відновлення уряду Су Чжі, бойовими патронами, гранатами і кулеметами.

Нагадаємо, вчора протестувальники в М'янмі підпалили китайський завод, військові вбили сімох демонстрантів.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, з-за якого на вулицях почалися протести.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.

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