ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв пожара в Бангладеш значительно возросло

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 08:56
Число жертв пожара в Бангладеш значительно возросло
Фото: пожар в Бангладеш (twitter.com/mubashardhaka)

В результате пожара в Бангладеш погибли не менее 25 человек

В результате пожара в Дакке (Бангладеш) в офисном здании погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что, по данным местных властей, число жертв пожара в 19-этажном офисном здании в Дакке выросло до 25 человек. Девятнадцать погибших обнаружили в самом здании, еще шестеро скончались в больницах. Также сообщается, что пострадали не менее 70 человек.

Напомним, офисный центр в Дакке загорелся накануне в 09:00 по киевскому времени, пожар локализовали примерно через четыре часа. Причины возгорания до сих пор выясняются. По словам министра по ликвидации последствий стихийных бедствий Энамура Рахмана, в здании отсутствовала система пожаротушения. Известно, что среди погибших есть гражданин Шри-Ланки.

К тушению пожара привлекли до двух десятков спасательных подразделений, военно-морской флот и Воздушные силы Бангладеш. В частности, вертолеты эвакуировали людей с крыши офиса, а также были задействованы для сбрасывания воды на горящее здание.

При взрывах в Кропивницком пострадали три человека
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины пожарофисБангладеш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь