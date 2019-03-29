Число жертв пожара в Бангладеш значительно возросло

Фото: пожар в Бангладеш (twitter.com/mubashardhaka)

В результате пожара в Бангладеш погибли не менее 25 человек

В результате пожара в Дакке (Бангладеш) в офисном здании погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что, по данным местных властей, число жертв пожара в 19-этажном офисном здании в Дакке выросло до 25 человек. Девятнадцать погибших обнаружили в самом здании, еще шестеро скончались в больницах. Также сообщается, что пострадали не менее 70 человек.

Напомним, офисный центр в Дакке загорелся накануне в 09:00 по киевскому времени, пожар локализовали примерно через четыре часа. Причины возгорания до сих пор выясняются. По словам министра по ликвидации последствий стихийных бедствий Энамура Рахмана, в здании отсутствовала система пожаротушения. Известно, что среди погибших есть гражданин Шри-Ланки.

К тушению пожара привлекли до двух десятков спасательных подразделений, военно-морской флот и Воздушные силы Бангладеш. В частности, вертолеты эвакуировали людей с крыши офиса, а также были задействованы для сбрасывания воды на горящее здание.