Число погибших при пожаре в Дакке возросло до 16

Фото: пожар в Дакке (скрин видео)

Еще 70 человек получили травмы

Количество жертв пожара в офисе в Дакке возросло до 16. Об этом сообщило в четверг Тhe Daily star.

Сообщается, что 70 человек получили травмы в результате происшествия. Кроме того, среди погибших есть гражданин Шри-Ланки.

Напомним, в столице Бангладеш горит 19-этажное офисное здание, расположенное в престижном торговом районе. Есть опасения, что десятки людей оказались в ловушке внутри здания. По словам очевидцев, они слышали, как люди из окон просили о помощи. Местные СМИ сообщают, что люди выпрыгивают из горящего здания. Кроме того, сообщается, что шесть погибших были опознаны.

Спасатели на месте происшествия совместно с военно-морскими и военно-воздушными силами, говорят, что пламя взято под контроль.

По словам дежурного офицера Мохаммада Рассела из центрального пункта управления пожарной службы Дакки, "девятнадцать пожарных подразделений работают на месте происшествия. Военно-морской флот и воздушные силы Бангладеш также присоединились к борьбе с огнем".

Добавим, что вертолеты ВВС снимали людей с крыши. Они также сбрасывают на горящее здание воду.