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Число жертв пожежі в Бангладеш значно зросло

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 08:56
Число жертв пожежі в Бангладеш значно зросло
Фото: пожежу в Бангладеш (twitter.com/mubashardhaka)

В результаті пожежі в Бангладеш загинули не менше 25 осіб

В результаті пожежі в Дацці (Бангладеш) в офісній будівлі загинули не менше 25 осіб. Про це повідомляє AFP з посиланням на представників місцевої влади.

Повідомляється, що, за даними місцевої влади, кількість жертв пожежі в 19-поверховому офісному будинку в Дацці зросла до 25 осіб. Дев'ятнадцять загиблих виявили в будівлі, ще шестеро померли в лікарнях. Також повідомляється, що постраждали не менше 70 осіб.

Нагадаємо, офісний центр в Дацці загорівся напередодні в 09:00 за київським часом, пожежу локалізували приблизно через чотири години. Причини займання досі з'ясовуються. За словами міністра з ліквідації наслідків стихійних лих Енамура Рахмана, у будівлі відсутня система пожежогасіння. Відомо, що серед загиблих є громадянин Шрі-Ланки.

До гасіння пожежі залучили до двох десятків рятувальних підрозділів, військово-морський флот і Повітряні сили Бангладеш. Зокрема, вертольоти евакуювали людей з даху офісу, а також були задіяні для скидання води на палаючу будівлю.

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