Число жертв пожара на авианосце в России возросло

В России в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, пишут российские СМИ.

Сообщается, что на крейсере нашли тело второго погибшего при пожаре, который вспыхнул на 12 декабря. Вторым погибшим оказался офицер службы живучести крейсера, который для обеспечения эвакуации рабочих спустился в отсеки.

Также сообщается, что поисково-спасательные работы завершены, очаг задымления ликвидирован, продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар на авианосце в России ликвидировали спустя сутки. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Накануне сообщалось о погибшем в результате пожара на "Адмирале Кузнецове". Кроме того, по данным российских СМИ, на сегодня известно о 14 пострадавших. У большинства наблюдается отравление продуктами горения, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Несколько пострадавших находятся в реанимации.