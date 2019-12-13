Кількість жертв пожежі на авіаносці в Росії зросла

У Росії в результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба Північного флоту, пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що на крейсері знайшли тіло другого загиблого під час пожежі, що спалахнула на 12 грудня. Другим загиблим виявився офіцер служби живучості крейсера, який для забезпечення евакуації робітників спустився у відсіки.

Також повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи завершено, осередок задимлення ліквідовано, триває осушення внутрішньокорабельних приміщень аварійного відсіку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежу на авіаносці в Росії ліквідували через добу. Площа пожежі склала 500 кв. метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням і високими температурами.

Напередодні повідомлялося про загиблого в результаті пожежі на "Адміралі Кузнєцові". Крім того, за даними російських ЗМІ, на сьогодні відомо про 14 постраждалих. У більшості спостерігається отруєння продуктами горіння, стан одного з постраждалих оцінюється як важкий. Кілька постраждалих перебувають у реанімації.