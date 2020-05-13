Число жертв и пострадавших при взрыве на похоронах в Афганистане резко возросло до 32

Число жертв и пострадавших при взрыве на похоронах в Афганистане возросло до 32, ранены 103. Об этом сообщает BBC.

Отметим, бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов. Глава правительства провинции Аттаулла Хогьяни сказал, что на данный момент не известно наверняка, был ли это взрыв от заложенной бомбы или устройство привел в действие террорист-смертник.

Кроме того, в тот же день произошел еще один теракт в Афанистане. Террористы, замаскированные под полицейских атаковали больницу в столице Афганистана, Кабуле. В результате они убили 16 человек, в том числе двух новорожденных из роддома, управляемого международной гуманитарной организацией "Врачи без границ".

Напомним, в начале марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Тогда жертвами нападения боевиков "Исламского государства" стали как минимум 32 человека.

Спустя месяц в Афганистане задержали главу местного отделения "ИГИЛ" Аслама Фаруки. Местные спецслужбы заявили, что Фаруки является ответственным за нападение на храм сикхов в Кабуле.