Кількість жертв і постраждалих під час вибуху на похороні в Афганістані різко зросла до 32

Кількість жертв і постраждалих під час вибуху на похороні в Афганістані зросла до 32, 103 поранено. Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, бомба вибухнула на похоронах голови поліції одного з районів. Глава уряду провінції Аттаулла Хогьяні сказав, що на даний момент не відомо напевно, чи був це вибух від закладеної бомби, або пристрій привів в дію терорист-смертник.

Крім того, цього ж дня стався ще один теракт в Афганістані. Терористи, замасковані під поліцейських атакували лікарні в столиці Афганістану, Кабулі. В результаті вони вбили 16 осіб, у тому числі двох немовлят з пологового будинку, керованого міжнародною гуманітарною організацією "Лікарі без кордонів".

Нагадаємо, на початку березня у Кабулі відбулася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. Тоді жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави" стали як мінімум 32 людини.

Через місяць в Афганістані затримали голову місцевого відділення "ІДІЛ" Аслама Фарукі. Місцеві спецслужби заявили, що Фарукі є відповідальним за напад на храм сикхів у Кабулі.