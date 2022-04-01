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Число жертв обстрела Николаевской ОГА возросло до 28

Фото: число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА возросло до 28 (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жертвами ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации стали 28 человек. Сегодня стало известно о еще одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Жертв 28 от ракеты по ОГА на сейчас", - написал в своем Telegram Ким.

Глава Николаевской ОГА подробностей не привел. На утро 1 апреля сообщалось о 27 погибших в результате ракетного удара по зданию обладминистрации.

Напомним, накануне Ким сообщил о том, что при ударе по зданию ОГА погиб украинский переговорщик, который договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

Отметим, по зданию Николаевской ОГА российские оккупанты нанесли ракетный удар утром 29 марта. Первоначально сообщалось о трех погибших.

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