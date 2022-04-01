ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 27

Новина українською →
Николаев, Пятница 01 апреля 2022 10:16
Число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 27 Фото: разбор завалов Николаевской ОГА (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерия Полищук

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 27 человек. Один из них скончался в лечебном заведении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Тела еще трех человек вытащили из-под завалов.

"ГСЧС Николаевской области сообщает, что по состоянию на 10:00 из-под завалов здания Николаевского областного совета освободили тела еще троих погибших, таким образом общее число жертв составляет 27 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская ОГА Николаев Война России против Украины
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно