Число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 27
В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 27 человек. Один из них скончался в лечебном заведении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Тела еще трех человек вытащили из-под завалов.
"ГСЧС Николаевской области сообщает, что по состоянию на 10:00 из-под завалов здания Николаевского областного совета освободили тела еще троих погибших, таким образом общее число жертв составляет 27 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.
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