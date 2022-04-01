Число погибших из-за обстрела Николаевской ОГА возросло до 27

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 27 человек. Один из них скончался в лечебном заведении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"ГСЧС Николаевской области сообщает, что по состоянию на 10:00 из-под завалов здания Николаевского областного совета освободили тела еще троих погибших, таким образом общее число жертв составляет 27 человек", - говорится в сообщении.

Тела еще трех человек вытащили из-под завалов.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

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