Число жертв обстрела Харькова возросло, - Терехов

Российские оккупанты открыли огонь по Харькову. Сейчас, как известно, в результате обстрела погибли четыре человека, есть много раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Попадание было в клинику и жилой район. На сейчас у нас четыре человека погибли, много раненых. Работают спасатели, скорая помощь. Ни на минуту не прекращаются обстрелы ",- заявил мэр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода.

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