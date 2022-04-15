В Харькове оккупанты обстреляли один из районов: есть погибшие и 14 ранены
Обстрел в Харькове (УНИАН)
В Харькове российские оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода. В результате погибли двое местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Так, 15 апреля войска России обстреляли район ХТЗ.
Из-за обстрелов погибли двое местных жителей. Также 14 человек получили ранения, среди них трое детей.
Ранее мы сообщали, что в Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!