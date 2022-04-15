В Харькове оккупанты обстреляли один из районов: есть погибшие и 14 ранены

В Харькове российские оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода. В результате погибли двое местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Из-за обстрелов погибли двое местных жителей. Также 14 человек получили ранения, среди них трое детей.

Ранее мы сообщали, что в Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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