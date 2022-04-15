ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове оккупанты обстреляли один из районов: есть погибшие и 14 ранены

Новина українською →
Харьков, Пятница 15 апреля 2022 18:38
В Харькове оккупанты обстреляли один из районов: есть погибшие и 14 ранены Обстрел в Харькове (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове российские оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода. В результате погибли двое местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Так, 15 апреля войска России обстреляли район ХТЗ.

Из-за обстрелов погибли двое местных жителей. Также 14 человек получили ранения, среди них трое детей.

Ранее мы сообщали, что в Харькове под обстрел оккупантов попала команда CNN.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла