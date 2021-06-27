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Обрушение многоэтажки в Майами: число жертв возросло

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Майами, Воскресенье 27 июня 2021 04:23
Обрушение многоэтажки в Майами: число жертв возросло Фото: Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Даша Харченко

Спасатели в Майами, США, нашли пятого погибшего под завалами жилого дома. В ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами.

Об этом сообщает CNN.

В данный момент пропавшими без вести числятся 156 человек. Спасатели продолжают поиски.

"Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили в развалинах еще одно тело. Наши поиски выявили несколько человеческих останков", - сообщила представитель властей Майами Даниэлла Лэвайн Кава.

Как писало РБК-Украина, в пятницу власти Майами (штат Флорида) подтвердили гибель 4 человек в результате обрушения 12-этажного жилого дома.

Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.

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