Обрушение многоэтажки в Майами: число жертв возросло
Фото: Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации (twitter.com/MiamiDadeFire)
Спасатели в Майами, США, нашли пятого погибшего под завалами жилого дома. В ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами.
Об этом сообщает CNN.
В данный момент пропавшими без вести числятся 156 человек. Спасатели продолжают поиски.
"Сегодня наши поисково-спасательные группы обнаружили в развалинах еще одно тело. Наши поиски выявили несколько человеческих останков", - сообщила представитель властей Майами Даниэлла Лэвайн Кава.
Как писало РБК-Украина, в пятницу власти Майами (штат Флорида) подтвердили гибель 4 человек в результате обрушения 12-этажного жилого дома.
Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.