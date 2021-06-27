Число жертв обрушения многоэтажки в Майами возросло до 9

Число жертв обрушения многоэтажки в Майами (США, штат Флорида) возросло до 9 человек. В ночь на воскресенье из-под завалов достали еще четыре тела.

По ее словам, с места обрушения были извлечены еще четыре тела, а также "дополнительные человеческие останки". Кроме того, один из пострадавших скончался в больнице. При этом пропавшими без вести считаются 156 человек. Официальная причина обрушения до сих пор не установлена.

"Нашим главным приоритетом по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кого мы можем", - добавила мэр.