Число жертв нового вируса в Китае снова возросло

Число погибших от нового вируса в Китае достигло 6. Об этом сообщил мэр китайского города Ухань, передают китайские СМИ.

Отметим, что в провинции Хубэй зарегистрировано 270 случаев заболевания новым вирусом. Также случаи заражения зафиксированы в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуандун. Еще в девяти регионах обнаружены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

В связи с этим американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против пневмонии нового вируса в Китае.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае.

Добавим, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связанные именно с этим типом передачи вируса.

Отметим, впервые вирус появился в городе Ухань в декабре и распространился из на другие населенные пункты Китая, пять случаев зафиксировано уже и за пределами страны