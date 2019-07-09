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Число жертв наводнения в РФ увеличилось

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 21:15
Число жертв наводнения в РФ увеличилось
Фото: наводнение в РФ (mchs.gov.ru)

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 24

Количество погибших при наводнении в российской Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

В то же время, числятся пропавшими без вести девять человек.

"Во взаимодействии с главным управлением МВД России по Иркутской области установлено, что по состоянию на 17:00 (мск) 9 июля обнаружены погибшими 24 человека. Числятся без вести пропавшими девять. Проводятся разыскные мероприятия", - сообщили в пресс-службе областного МЧС. 

Основной урон от паводка понес город Тулун, где помощь местным жителям оказывала российская армия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что число пострадавших в результате паводка приблизилось к 2 тысячам человек. В областной центр медицины катастроф обратились 1962 человека, включая 179 детей. Госпитализированы 305 человек, в том числе 52 ребенка.

Отметим, в Иркутской области с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов с более 10 тысячами жилых домов, в которых живут 32,7 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет.

Причиной стихийного бедствия стали продолжительные ливни, прошедшие 24-27 июня в западных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в области 27 июня и действует до сих пор.

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