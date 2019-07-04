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Число жертв наводнение в РФ увеличилось

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 14:45
Число жертв наводнение в РФ увеличилось
Фото: наводнение в РФ (mchs.gov.ru)

Число пострадавших в результате паводка приблизилось к 2 тыс. человек

Число жертв наводнения в российской Иркутской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщают росСМИ.

Подробностей о новой жертве наводнения пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ 20 человек стали жертвами наводнений в Иркутской области. Так, Число жертв наводнении в российской Иркутской области выросло до 20 человек. Сообщалось об обнаружении тел 20 человек, включая ребенка. Еще восьмерых, включая ребенка, ищут.

Число пострадавших в результате паводка приблизилось к 2 тыс. человек. В областной центр медицины катастроф обратились 1962 человека, включая 179 детей. Госпитализированы 305 человек, в том числе 52 ребенка.

Как известно, в Иркутской области с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов со 10 097 жилыми домами, в которых живут 32,7 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Причиной стихийного бедствия стали продолжительные ливни, прошедшие 24-27 июня в западных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в области 27 июня и действует до сих пор.

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